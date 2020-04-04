ReKKi13

Данил ReKKi13

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
WordPress Developer

Over 4 years in developing WordPress themes and plugins for various purposes including blogs, landing pages, and e-commerce sites. Additionally, I have collaborated with third-party custom solutions to enhance the functionality of the CMS system. I have also worked with page builders such as Elementor, Gutenberg, WPBakery, Avada and developed customized widgets for them.

Worked with multisites

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Отзывы заказчиков

exposition
Виктор 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Верстка Bootstrap и натяжка на Wordpress
BootstrapWordPress
Данил все сделал отлично и быстро. Все работает, как и планировалось. Спасибо, будем сотрудничать дальше.
Отличный заказчик, с оплатой не возникло проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Vernodubov
Владимир 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Настроить WordPress
WordPress
Выполнил задание в точности и с учетом моих пожеланий. Рекомендую к сотрудничеству.
Ясно изложил ТЗ. Оплатил сразу же. Надеюсь на совместную работу в будущем.
Ответный отзыв