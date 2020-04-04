WordPress Developer
Over 4 years in developing WordPress themes and plugins for various purposes including blogs, landing pages, and e-commerce sites. Additionally, I have collaborated with third-party custom solutions to enhance the functionality of the CMS system. I have also worked with page builders such as Elementor, Gutenberg, WPBakery, Avada and developed customized widgets for them.
Worked with multisites
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Портфолио
- СТО "Траксервис-Юг"92 просмотра
- Elgorro101 просмотр
- Wedding Agency102 просмотра
- Cuda102 просмотра
- Invest96 просмотров
- Travelinc96 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
5 лет назад
BootstrapWordPress
Данил все сделал отлично и быстро. Все работает, как и планировалось. Спасибо, будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, с оплатой не возникло проблем. Рекомендую.
$10
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Выполнил задание в точности и с учетом моих пожеланий. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Ясно изложил ТЗ. Оплатил сразу же. Надеюсь на совместную работу в будущем.