Нужны названия и слоганы? Это ко мне!

Если вас не замечают,

Значит, просто вас не знают,

Значит, просто нужно имя

Вам для бизнеса создать.

И к нему хороший слоган,

Чтобы сразу все понятно,

Чтобы в глаз, минуя брови,

Он клиенту бы попал.

И продвинуть продающим,

Эффективным, креативным

И манящим супер-текстом.

И тогда вас ждет УСПЕХ!

Создаю названия для брендов, торговых марок, услуг, компаний, товаров, мероприятий и т.п.

К названию разрабатываю уникальные слоганы.

Пишу продающие тексты, коммерческие предложения, тексты для маркетинг-китов, лэндингов, сайтов, e-mail рассылки.