Нужны названия и слоганы? Это ко мне!
Если вас не замечают,
Значит, просто вас не знают,
Значит, просто нужно имя
Вам для бизнеса создать.
И к нему хороший слоган,
Чтобы сразу все понятно,
Чтобы в глаз, минуя брови,
Он клиенту бы попал.
И продвинуть продающим,
Эффективным, креативным
И манящим супер-текстом.
И тогда вас ждет УСПЕХ!
Создаю названия для брендов, торговых марок, услуг, компаний, товаров, мероприятий и т.п.
К названию разрабатываю уникальные слоганы.
Пишу продающие тексты, коммерческие предложения, тексты для маркетинг-китов, лэндингов, сайтов, e-mail рассылки.