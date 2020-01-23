Red_beard

Михаил Алёхин Red_beard

 
37 летКазахстан/Алматы
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, JavaScript

МОЁ ПОРТФОЛИО: http://webexpress.kz/

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, JavaScript, MySQL, jQuery, PhP, Laravela, react.js, node,js
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Администрирование и деплой пилотных проектов
  • Разработка интернет-магазинов под ключ
  • Создание анимационных промо-сайтов
  • Настройка интеграции CRM c внешними системами
  • Умение ставить и соблюдать сроки
  • Навыки написания запросов к реляционным базам данных
  • Привычка писать комментируемый и строго форматированный код
  • Умение и желание разбираться в чужом код

Вам нужна консультация?

Напишите в Skype:  a_misha_2

Создание сайтов на joomla, OpenCart, Wordpress, Drupal, MODX, Tilda,

Разработка интернет магазинов  на joomla, OpenCart, Worpdress,  Drupal, MODX, Tilda,

Выполнение вашего заказа:

  • В заданные сроки.
  • Качественно.
  • Останусь на связи на весь период выполнения заказа.
Посадка готового проекта на следующие CMS: 

  • Wordpress / WooCommerce
  • ModX
  • OpenCart
  • October
Со мной можно связаться:
  • Messengers:    +77760844448
  • E-mail:           [email protected]
  • Telegram:      @red_beard
  • Онлайн, ежедневно с 00.00 до 24.00 по любому мировому времени.
  • По необходимости работаю в выходные и праздничные дни.
Несколько слов о фриланс бирже WEBLANCER.NET — я считаю лучшей биржей из всех что есть. Лет так 8 назад, когда я был еще новичком, веблансер сразу зацепил дружелюбным интерфейсом, всё удобно, ничего лишнего и не отвлекает от работы. Комиссия сервиса сохраняется уже многие годы на одном уровне, это говорит о многом.  Данная биржа позволила мне получит первоначальный опыт работы, вне офиса, и завести знакомства с большим кругом хороших людей, заказчиков, с которыми я работаю не один год. Спасибо команде Weblancer. 
PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLВерстка сайтаAndroidHTMLiOSJoomlaMODXWooCommerceDrupaljQueryTildaСайт на JoomlaReact.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$600
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
orlov7622
Сергей 
43 годаКазахстан
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$600
10 баллов
4 года назад
Доработка сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!