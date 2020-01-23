Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, JavaScript
МОЁ ПОРТФОЛИО: http://webexpress.kz/
Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, JavaScript, MySQL, jQuery, PhP, Laravela, react.js, node,js
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Администрирование и деплой пилотных проектов
- Разработка интернет-магазинов под ключ
- Создание анимационных промо-сайтов
- Настройка интеграции CRM c внешними системами
- Умение ставить и соблюдать сроки
- Навыки написания запросов к реляционным базам данных
- Привычка писать комментируемый и строго форматированный код
- Умение и желание разбираться в чужом код
Вам нужна консультация?
Напишите в Skype: a_misha_2
Создание сайтов на joomla, OpenCart, Wordpress, Drupal, MODX, Tilda,
Разработка интернет магазинов на joomla, OpenCart, Worpdress, Drupal, MODX, Tilda,
Выполнение вашего заказа:
- В заданные сроки.
- Качественно.
- Останусь на связи на весь период выполнения заказа.
- Wordpress / WooCommerce
- ModX
- OpenCart
- October
- Messengers: +77760844448
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @red_beard
- Онлайн, ежедневно с 00.00 до 24.00 по любому мировому времени.
- По необходимости работаю в выходные и праздничные дни.
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$600
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$600
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!