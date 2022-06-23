Front-end программист

Ответственно отношусь к поставленным задачам и установленным срокам. Всегда готов к участию в интересных проектах и решению нестандартных задач.

Мой стек используемых технологий:

1. HTML

2. CSS

3. LESS

4. JS

5. JQUERY

6. AJAX

7. GULP

Также могу собрать сайты "под ключ" на CMS WordPress, Tilda и Bitrix24 c использованием интегрированных визуальных редакторов.