Front-end программист
Ответственно отношусь к поставленным задачам и установленным срокам. Всегда готов к участию в интересных проектах и решению нестандартных задач.
Мой стек используемых технологий:
1. HTML
2. CSS
3. LESS
4. JS
5. JQUERY
6. AJAX
7. GULP
Также могу собрать сайты "под ключ" на CMS WordPress, Tilda и Bitrix24 c использованием интегрированных визуальных редакторов.
Портфолио
- Верстка современного лэндинга41 просмотр
- Пример верстки карточки товара11 просмотров
- Верстка магазина Dr.Harness18 просмотров
- Магазин CloStore13 просмотров
- Сайт компании VAGA на CMS WordPress31 просмотр
- Интернет магазин EcoPro2 на CMS WordPress19 просмотров
- Сайт компании СибирьЭкспортТорг на CMS Битрикс2416 просмотров
- Сайт компании ТамКон на CMS Битрикс2415 просмотров
- Cайт компании AVION на CMS Битрикс2414 просмотров