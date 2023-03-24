Что я делаю:
1. Профессионально пишу о домашнем уходе - описания средств, разбор составов, статьи о системе ухода и ее особенностях. Основываюсь исключительно на своем опыте (лично испробовала много уходовых средств). Мои тексты
ориентированы на данные авторитетных источников поэтому Вы не найдете в них мифов и распространённых сетевых глупостей.
2. Создаю максимально информативные описания товаров для интернет-магазинов – в портфеле масса примеров, подтверждающих это. Найду перчинку в любом продукте и красочно преподнесу ее читателю. Замечаю нюансы каждого продукта.
3. Пишу интересные, понятные и легкие для восприятия информационные тексты.
4. Переписываю чужие тексты – уникально, грамотно, понятно. Убираю из них всю «воду» и словесный мусор, оставляя саму суть.
5. Пишу тексты на медицинскую тематику поскольку знаю всю кухню изнутри. Имею средне-специальное
медицинское образование и поддерживаю знания в актуальном состоянии.
6. Классические «продающие» тексты пишу, но не гарантирую что возьмусь за любой. Здесь очень важна одна волна с заказчиком. Все обсуждается.
7. . Все тексты пишу сама, без помощи посторонних.
Не работаю с такими темами: азартные игры, форекс, компьютерные игры, гадания, астрология, гороскопы, магия (ничего в этом не понимаю).
Оплата
Приемлю все возможные варианты оплаты. Предпочитаю работать по предоплате или безопасной сделке.
Особые характеристики: индивидуальный подход, ответственность, универсальность, целеустремленность, быстрая адаптация к новой ситуации. Вежливость и адекватность - по умолчанию.
Для оперативного общения:
Email: [email protected]
Telegram: @rufuslis
Портфолио
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