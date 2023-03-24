Напишу полезный текст без мифов и сетевых глупостей.

Что я делаю:

1. Профессионально пишу о домашнем уходе - описания средств, разбор составов, статьи о системе ухода и ее особенностях. Основываюсь исключительно на своем опыте (лично испробовала много уходовых средств). Мои тексты

ориентированы на данные авторитетных источников поэтому Вы не найдете в них мифов и распространённых сетевых глупостей.

2. Создаю максимально информативные описания товаров для интернет-магазинов – в портфеле масса примеров, подтверждающих это. Найду перчинку в любом продукте и красочно преподнесу ее читателю. Замечаю нюансы каждого продукта.

3. Пишу интересные, понятные и легкие для восприятия информационные тексты.

4. Переписываю чужие тексты – уникально, грамотно, понятно. Убираю из них всю «воду» и словесный мусор, оставляя саму суть.

5. Пишу тексты на медицинскую тематику поскольку знаю всю кухню изнутри. Имею средне-специальное

медицинское образование и поддерживаю знания в актуальном состоянии.

6. Классические «продающие» тексты пишу, но не гарантирую что возьмусь за любой. Здесь очень важна одна волна с заказчиком. Все обсуждается.

7. . Все тексты пишу сама, без помощи посторонних.

Не работаю с такими темами: азартные игры, форекс, компьютерные игры, гадания, астрология, гороскопы, магия (ничего в этом не понимаю).

Оплата

Приемлю все возможные варианты оплаты. Предпочитаю работать по предоплате или безопасной сделке.

Особые характеристики: индивидуальный подход, ответственность, универсальность, целеустремленность, быстрая адаптация к новой ситуации. Вежливость и адекватность - по умолчанию.

Для оперативного общения:

Email: [email protected]

Telegram: @rufuslis