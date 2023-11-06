Ваш фрилансер.Гарантия качества, креатив.
Я-Ваш надёжный и креативный сотрудник.Работаю на результат, заинтересован в быстром и качественном обслуживании для дальнейшего сотрудничества.Имею опыт в редактировании и наборе текстов различной тематики.Хорошо владею русским, украинским.Базовые знания английского и польского языка. БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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процент рекомендаций
#1225
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание обзоров
Вже не перший раз співпрацюємо, всім задоволена
Ответный отзыв
Як завжди все добре і швидко.
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Завдання виконано швидко та якісно
Ответный отзыв
Все быстро и оперативно
Копирайтинг
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#553
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#321
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#537
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1588