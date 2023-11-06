Ваш фрилансер.Гарантия качества, креатив.

Я-Ваш надёжный и креативный сотрудник.Работаю на результат, заинтересован в быстром и качественном обслуживании для дальнейшего сотрудничества.Имею опыт в редактировании и наборе текстов различной тематики.Хорошо владею русским, украинским.Базовые знания английского и польского языка. БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!