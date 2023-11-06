Redik0207

Игорь Redik0207

 
58 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Ваш фрилансер.Гарантия качества, креатив.

Я-Ваш надёжный и креативный сотрудник.Работаю на результат, заинтересован в быстром и качественном обслуживании для дальнейшего сотрудничества.Имею опыт в редактировании и наборе текстов различной тематики.Хорошо владею русским, украинским.Базовые знания английского и польского языка. БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

#71Написание обзоров
#74Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1225
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук щодо додатку
Написание обзоров
Вже не перший раз співпрацюємо, всім задоволена
Як завжди все добре і швидко.
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук щодо додатку
Написание отзывов
Завдання виконано швидко та якісно
Все быстро и оперативно
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#553
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#321
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#537
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1588