Rednaz

Антон Пустовой Rednaz

 
31 годУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
cherniknik
Никита 
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
4 года назад
Нарисовать персонажа по эскизу
Работа выполнена в рамках задуманного образа, результат -- огонь! Отдельное спасибо за либеральное отношение к правкам с моей стороны и живое обсуждение работы)
Терпеливый, вежливый заказчик с которым очень приятно работать. Подробно дает указания, с уважением относится к труду.
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