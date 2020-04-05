—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена в рамках задуманного образа, результат -- огонь! Отдельное спасибо за либеральное отношение к правкам с моей стороны и живое обсуждение работы)
Ответный отзыв
Терпеливый, вежливый заказчик с которым очень приятно работать. Подробно дает указания, с уважением относится к труду.