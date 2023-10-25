Frontend разработчик
Доброго времени суток, я frontend разработчик, готов выполнить ваши заказы по адаптивной вёрстке сайтов по макетам figma/photoshop, а также реализацию javascript функционала.
не дорого, срок выполнения до 3-х дней, в зависимости от объёма проекта.
-Правки включены в стоимость
-Всегда на связи
Пишите, всегда рад работать с вами.)
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Я против войны в Украине!
Портфолио
- "CONQUEST" - одностраничный landing page2 просмотра
- "Plants" Одностраничный landing page.1 просмотр
HTML-верстка
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$3/час
от $10от 1 дня
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