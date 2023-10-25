Reedus

Евгений Никонов Reedus

 
28 летРоссия/Кемерово
год на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Frontend разработчик

Доброго времени суток, я frontend разработчик, готов выполнить ваши заказы по адаптивной вёрстке сайтов по макетам figma/photoshop, а также реализацию javascript функционала.

не дорого, срок выполнения до 3-х дней, в зависимости от объёма проекта.

-Правки включены в стоимость

-Всегда на связи

Пишите, всегда рад работать с вами.)

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JavascriptFigmaPhotoshop
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
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