Frontend разработчик

Доброго времени суток, я frontend разработчик, готов выполнить ваши заказы по адаптивной вёрстке сайтов по макетам figma/photoshop, а также реализацию javascript функционала.

не дорого, срок выполнения до 3-х дней, в зависимости от объёма проекта.

-Правки включены в стоимость

-Всегда на связи

Пишите, всегда рад работать с вами.)

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