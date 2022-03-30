Дизайнер-верстальщик

Дизайн веб-сайтов.

Адаптивная верстка лендингов/многостраничных сайтов.

Figma, Adobe Illustrator, HTML, CSS (SASS), JavaScript

Английский: продвинутый

Со мной комфортно работать, всегда открыт к комментариям и пожеланиям. Люблю выполнять работу аккуратно и качественно.