Дизайнер-верстальщик
Дизайн веб-сайтов.
Адаптивная верстка лендингов/многостраничных сайтов.
Figma, Adobe Illustrator, HTML, CSS (SASS), JavaScript
Английский: продвинутый
Со мной комфортно работать, всегда открыт к комментариям и пожеланиям. Люблю выполнять работу аккуратно и качественно.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Спасибо. Сделано быстро и качественно. Нареканий нет.
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать. Все прошло отлично.