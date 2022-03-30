Reflections

Руслан Reflections

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер-верстальщик

Дизайн веб-сайтов.

Адаптивная верстка лендингов/многостраничных сайтов.

Figma, Adobe Illustrator, HTML, CSS (SASS), JavaScript

Английский: продвинутый

Со мной комфортно работать, всегда открыт к комментариям и пожеланиям. Люблю выполнять работу аккуратно и качественно.

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Отзывы заказчиков

guest_16484009320699
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
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Спасибо. Сделано быстро и качественно. Нареканий нет.
Приятно сотрудничать. Все прошло отлично.
Ответный отзыв