Перепечатка текста быстро и качественно)))

Привет, меня зовут Регина!

У меня среднее профессиональное образование.

Отработала 2 года по своей специальности, а теперь ушла в фриланс-биржу. И занимаюсь набором текста.

Могу помочь Вам:

- перепечатать текст со сканированных документов, фото и т.д;

- перенести любые таблицы в Microsoft Word, Excel.