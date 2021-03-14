Перепечатка текста быстро и качественно)))
Привет, меня зовут Регина!
У меня среднее профессиональное образование.
Отработала 2 года по своей специальности, а теперь ушла в фриланс-биржу. И занимаюсь набором текста.
Могу помочь Вам:
- перепечатать текст со сканированных документов, фото и т.д;
- перенести любые таблицы в Microsoft Word, Excel.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Перепечатываю быстро, качественно и в срок!40 просмотров
- Перепечатываю быстро, качественно и в срок!51 просмотр