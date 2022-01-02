Визуализация/ архитектура

Доброго времени суток!Работаю в программах: Архикад, Автокад, Фотошоп, Люмион, Корел•• Выполняю работу по архитектуре не только которая здесь указана( пишите, если не нашли то что нужно)•• Отрисовка чертежей•• Создам продуманное и удобное для жизни планировочное решение жилого дома ,будь то комната, квартира или дом!Также есть большой опыт разработки планировок для общественных помещений (офисы, магазины, салоны, кафе и т. д. ).К каждому заданию отношусь с очень большим вниманием.•• Выполню 3D визуализацию любой сложности интерьера и экстерьера:- архитектурных сооружений и их окружения;- предметная визуализация товаров и макетов;- входные зоны••Дизайн интерьера и экстерьера, визуализация, рендеринг по вашим предпочтениям.(Чтобы выполнить ваш заказ, мне от вас нужно задание. Опишите что именно вы хотите получить, какие у вас предпочтения. Пришлите нужные Файлы, если они нужны для выполнения заказа.)Пишите - обсудим!)Стоимость зависит от размера работыДля связи WhatsApp, телеграмм