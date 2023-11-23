ДИКТОР

Молодой талантливый диктор. Энергичный и целеустремленный. Профессиональный микрофон + акустический блок.

Стоимость:

1. Малый объем: 30 сек озвучка 2$.

2. Большой объем: начиная от 5-ти страниц А4 7$ за страницу.

Озвучивание роликов, начитка текста, дубляж, реклама, отзывы и т.п. Нужный для вас темп, скорость, высота тона. Уважительно отношусь к заказчику. Бесплатное переозвучивание при наличии неточностей.

Минимальные сроки. Высшее качество записи формата WAV. Отвечаю в течении 3-6 часов.