ДИКТОР
Молодой талантливый диктор. Энергичный и целеустремленный. Профессиональный микрофон + акустический блок.
Стоимость:
1. Малый объем: 30 сек озвучка 2$.
2. Большой объем: начиная от 5-ти страниц А4 7$ за страницу.
Озвучивание роликов, начитка текста, дубляж, реклама, отзывы и т.п. Нужный для вас темп, скорость, высота тона. Уважительно отношусь к заказчику. Бесплатное переозвучивание при наличии неточностей.
Минимальные сроки. Высшее качество записи формата WAV. Отвечаю в течении 3-6 часов.
Портфолио
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Озвучивание
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$120/час
от $5от 1 дня
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