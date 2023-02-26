Быстрая и качественна верстка сайта. БЭМ, SCSS, CSS3/HTML5

Моя цель - предоставить вам качественный сайт и развить свои навыки для повышения качества в дальнейшем.

Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Для меня очень важно качество во всех деталях.

Ответственность:

- готов приступить в любое время

- всегда довожу дело до конца

- соблюдаю сроки

- не беру предоплату*

- всегда на связи



Род занятий:

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- Только чистый и понятный код.

Сейчас прокачиваю:

Знания в JS, JQuery;

Навыки настройки кроссбраузерности сайта;

Навыки работы с CMS системами (Joomla, Wordpress)

Контакты: