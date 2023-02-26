Rekved

Максим Сурков Rekved

 
24 годаУкраина/Славянск
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Быстрая и качественна верстка сайта. БЭМ, SCSS, CSS3/HTML5

Моя цель - предоставить вам качественный сайт и развить свои навыки для повышения качества в дальнейшем.

Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Для меня очень важно качество во всех деталях.

Ответственность:
- готов приступить в любое время
- всегда довожу дело до конца
- соблюдаю сроки
- не беру предоплату*
- всегда на связи

Род занятий:

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- Только чистый и понятный код.

Сейчас прокачиваю:

  • Знания в JS, JQuery;

  • Навыки настройки кроссбраузерности сайта;

  • Навыки работы с CMS системами (Joomla, Wordpress)

Контакты:

WordPressВерстка сайтаJoomlaFigmajQuerySCSS