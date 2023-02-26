Быстрая и качественна верстка сайта. БЭМ, SCSS, CSS3/HTML5
Моя цель - предоставить вам качественный сайт и развить свои навыки для повышения качества в дальнейшем.
Гарантия на верстку.
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Для меня очень важно качество во всех деталях.
Ответственность:
- готов приступить в любое время
- всегда довожу дело до конца
- соблюдаю сроки
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- Только чистый и понятный код.
Сейчас прокачиваю:
Знания в JS, JQuery;
Навыки настройки кроссбраузерности сайта;
Навыки работы с CMS системами (Joomla, Wordpress)
Контакты:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @Rekved