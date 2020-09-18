Моушен дизайнер
Предоставляю услуги:
- видео монтажа;
- motion design;
- видео анимации;
- дикторская озвучка;
- аудио ролики.
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$10
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Портфолио
- Творческий проект129 просмотров
- Видео креатив121 просмотр
- Креатив124 просмотра
- Видеокреатив для Инсты135 просмотров
- Творческий проект101 просмотр
- Фейсбук92 просмотра
- Видео для инсты108 просмотров
- Видео83 просмотра
- Крипта89 просмотров
- Про вирус97 просмотров
- Сторис70 просмотров
- Юнова68 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
3 года назад
Все супер, выполнено по тз. Рекомендую исполнителя!
Ответный отзыв
Благодарю за заказ и за точное и корректное ТЗ!
Видеомонтаж
1 отзыв
$7/час
от $15от 4 часов
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
$7/час
от $10от 4 часов
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $7от 1 часа
нет рейтинга