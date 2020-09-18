Resiigner

Ренат Resiigner

 
25 летРоссия/Набережные Челны
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Моушен дизайнер

Предоставляю услуги:

  • видео монтажа;
  • motion design;
  • видео анимации;
  • дикторская озвучка;
  • аудио ролики.
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$10
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Отзывы заказчиков
dmitry848
Дмитрий 
29 летГрузия
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
$7
10 баллов
3 года назад
Смонтировать 2 креатива в рекламу инстаграм из материалов по ссылке
Все супер, выполнено по тз. Рекомендую исполнителя!
Благодарю за заказ и за точное и корректное ТЗ!
Ответный отзыв
Видеомонтаж
1 отзыв
$7/час
от $15от 4 часов
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
$7/час
от $10от 4 часов
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $7от 1 часа
нет рейтинга