Retenty

Дмитрий Retenty

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обработать фото

    Задача включает в себя обработку фотографий для улучшения их качества и визуального восприятия. Ожидается редактирование изображений с акцентом на цветокоррекцию, ретушь и улучшение деталей.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обработка фото

    Ищется специалист для профессиональной обработки трех фотографий. Необходима качественная работа с изображениями, включая цветокоррекцию и ретушь. Убедительная просьба предоставить готовые результаты.

    Обработка фотографий59 заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Danil_Rudnik
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Обработать фото
Очень отзывчивый заказчик, рекомендую👍
Сделал все быстро и качественно. Рекомендую !
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