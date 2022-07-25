Задача включает в себя обработку фотографий для улучшения их качества и визуального восприятия. Ожидается редактирование изображений с акцентом на цветокоррекцию, ретушь и улучшение деталей.
Обработка фотографий1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Задача включает в себя обработку фотографий для улучшения их качества и визуального восприятия. Ожидается редактирование изображений с акцентом на цветокоррекцию, ретушь и улучшение деталей.
Ищется специалист для профессиональной обработки трех фотографий. Необходима качественная работа с изображениями, включая цветокоррекцию и ретушь. Убедительная просьба предоставить готовые результаты.