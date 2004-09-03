Я маркетолог и веб-дизайнер. Создаю сайты на Tilda с 0, а также дорабатываю ваши сайты, если они не приносят клиентов. Прошёл обучение у Владимира Сургая (руководитель крупнейшего в России маркетингового агентства), поэтому понимаю, что побуждает людей оставить заявку.
Занимаюсь наполнением сайта смыслами, которые дают 80% результата. Для этого мы с вами проводим качественный бриф и определяем преимущества, которые выгодно выделяют вас среди конкурентов.
Во время работы обсуждаю ваши предложения по дизайну (если есть) и выбираю те, которые принесут больше клиентов.
Если у вас уже есть готовый брендбук, то работаю по нему. Если брендбука нет, то цвета подбираются в соответствии с тематикой сайта.
Также каждый день на связи. Если возникают какие-то вопросы, то созваниваемся и обсуждаем их/разбираем в переписке.
Примеры работ:
https://foxy-pixels.ru.
https://robomate.framer.website.
https://skduna.ru.
https://advokat-mitrofanova.tilda.ws.
https://dental-evpa.tilda.ws.
https://ayuga.ru.
https://ast-studio.ru.
https://neera-shop.ru.
Портфолио
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