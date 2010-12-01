Rev425

Алексей Фролов Rev425

 
35 летРоссия/Давыдово
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Работа с переменными

    $50

    Требуется человек знакомый с форумным движком ipb 2.3.6.Конкретно у меня есть модуль хайда, и требуется его слегка переделать.Добавить поддержку репутации, шаблон операции есть, не получается только получить эту переменную.Видимо в скрипте изначально было продумано, что ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Rewrite engine и редирект

    $50

    Нужно преобразовать ссылку вида http://site.ru/go.php?http://link.ru в вид http://site.ru/go.php?link=http://link.ru и написать редирект для этого с http://site.ru/go.php?link=http://link.ru на http://link.ru Переменную $_SERVER['QUERY_STRING']; использовать не получится...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно наполнить сайт контентом.

    $50

    Сайт cheatland.ru. Из названия следует, что сайт читерской тематики.Нужно наполнить его АКТУАЛЬНЫМ контентом.Бюджет 15у.е из расчета 0.5$ за чит.Старые читы (2ух месячной давности не интересуют).Регистрируетесь на сайте (привы на опубликовку новостей уже есть) добавляете читы ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад