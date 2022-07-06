UX/UI Designer

Работала в “Elgrow” на должности веб-дизайнер, в круг моих обязанностей входило прототипирование интерфейсов, отрисовка макетов сайтов/приложений, создание иконок, баннеров, также занималась разработкой дизайна полиграфической продукции, логотипов, презентаций. Есть навык ретуши фотографий (офис/удаленно)

Growth Potion на должности UX/UI дизайнер, в круг обязанностей входило создание User Flows, проектирование интерфейсов, отрисовка макетов (удаленно)

- Проектирование пользовательских сценариев и создание детальных прототипов

- Разработка концепций и интерфейсных решений (мобильных приложений, ERP-систем, веб-сервисов)

- Знание графических программ Adobe Photoshop‚ Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, Sketch, Figma, Adobe XD

- Сопровождение полного цикла разработки продукта ( взаимодействие с отделом разработки)

- Базовое знание html, CSS

- Ретушь/цветокоррекция фотографий