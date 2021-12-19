Reykuz1488

3D artist

Более 2-х лет нахожусь в 3D индустрии.

Не давно решил перейти на фриланс.

В мои навыки входят:

- Полный процесс моделирования объектов как для игр так для рендера (создание хайполи модели и её ретопология, лоуполи модели, UV развёртка и запекание, создания для них материала, создание лордов (детализация объекта по мере удаления камеры от нее) );

- Создание симуляций (погодных условий, симуляция ткани, воды, огня, льда, дыма и прочее);

- Ригинг техники;

- Анимация.

- Визуализация (Рендер)