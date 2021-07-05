RezvanovFrontend

Качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кросбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность.
Flexbox? CSS#? HTML5? JavaScript, jQuery.
Моя цель - предоставить лучшую услугу по верстке сайтов на рынке!
Работая со мной Вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и
не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен в ТЗ всего не учтешь, по этому я сам, на основе 3-х летнего опыта, прогназирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если Вы пропустили рад
мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних спросов и дополнительных затрат!
Гарантии на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я безплатно и сразу исправлю свои ошибки если таковые
будут, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно сотрудничать и для меня важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: rezvanov_rinat
Оветственность:
-готов приступить уже сегодня
-всегда довожу дело до конца
-не нарушаю сроков и условий
-даю консультацию по макету
-не беру предоплату
-всегда на связи