RezvanovFrontend

Frontend

Качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кросбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность.

Flexbox? CSS#? HTML5? JavaScript, jQuery.

Моя цель - предоставить лучшую услугу по верстке сайтов на рынке!

Работая со мной Вы экономите:

- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и

не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

- Время на написание технического задания. Уверен в ТЗ всего не учтешь, по этому я сам, на основе 3-х летнего опыта, прогназирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если Вы пропустили рад

мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних спросов и дополнительных затрат!

Гарантии на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я безплатно и сразу исправлю свои ошибки если таковые

будут, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно сотрудничать и для меня важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: rezvanov_rinat

Оветственность:

-готов приступить уже сегодня

-всегда довожу дело до конца

-не нарушаю сроков и условий

-даю консультацию по макету

-не беру предоплату

-всегда на связи