Дизайн инфопродуктов, айдентика, фирменный стиль блогера

Большая ответственность в маленькой девочке Насте.

В работе ценю взаимоуважение и содействие, в результате которого итог порадует и вас, и потребителя.

Я занимаюсь:

- Дизайн инфопродуктов блогеров

- Фирменный стиль блогера и сопровождение выпускаемых инфопродуктов

- Айдентика

- Дизайн упаковки

- Дизайн презентаций

- Шаблоны инстаграм (посты/сториз)

- Оформление Highlight

Работаю в программах AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, Figma

Связаться со мной и узнать больше:

Инстаграм: @anribak

Telegram: 8 (928) 111-26-46

Почта: [email protected]