Дизайн инфопродуктов, айдентика, фирменный стиль блогера
Большая ответственность в маленькой девочке Насте.
В работе ценю взаимоуважение и содействие, в результате которого итог порадует и вас, и потребителя.
Я занимаюсь:
- Дизайн инфопродуктов блогеров
- Фирменный стиль блогера и сопровождение выпускаемых инфопродуктов
- Айдентика
- Дизайн упаковки
- Дизайн презентаций
- Шаблоны инстаграм (посты/сториз)
- Оформление Highlight
Работаю в программах AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, Figma
Связаться со мной и узнать больше:
Инстаграм: @anribak
Telegram: 8 (928) 111-26-46
Почта: [email protected]
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Портфолио
- Базовая айдентика небольшой студии красоты68 просмотров