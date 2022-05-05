SEO копирайтер
Добрый день! Я - SEO копирайтер. Пишу тексты для сайтов простым и понятным языком. Сдаю готовую статью за 1-2 дня. При необходимости, прописываю и согласовываю структуру, собираю ключи и лси, иллюстрирую контент скриншотами и стоковыми картинками. Могу взять в работу 1 долгосрочный проект.
Специализируюсь на темах:
- Маркетинг, SEO, SMM;
- Партнёрские программы и Арбитраж трафика;
- IT, Gambling, Криптовалюты;
- Недвижимость;
- Инфобизнес (контент от имени экспертов для блогов и СМИ, запуски НЕ сопровождаю).
Я против войны в Украине!