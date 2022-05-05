Richi_ess

Татьяна Richi_ess

 
27 летРоссия/Краснодар
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
SEO копирайтер

Добрый день! Я - SEO копирайтер. Пишу тексты для сайтов простым и понятным языком. Сдаю готовую статью за 1-2 дня. При необходимости, прописываю и согласовываю структуру, собираю ключи и лси, иллюстрирую контент скриншотами и стоковыми картинками. Могу взять в работу 1 долгосрочный проект.

Специализируюсь на темах:

  • Маркетинг, SEO, SMM;
  • Партнёрские программы и Арбитраж трафика;
  • IT, Gambling, Криптовалюты;
  • Недвижимость;
  • Инфобизнес (контент от имени экспертов для блогов и СМИ, запуски НЕ сопровождаю).
Тексты для сайта