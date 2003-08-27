Rick27082003

Front-end разработчик, верстальщик
Доброго времени суток меня зовут Руслан,
я Front-end разработчик, HTML-верстальщик.
Навыки:
HTML,
CSS,
SCSS,
JS,
Jquery,
Bootstrap,
CSS анимации,
jQuery-эффекты,
сокращение кода по galp,
код написанный вручную,
прокомментированный код (при желании заказчика),
работа по дизайну из Figma или Photoshop,
сайт с адаптацией на все устройства,
совместимость почти со всеми браузерами,
соответствие с дизайном 100%.
Что мне нужно для начала работы:
Чёткое разъяснение того чего вы хотите (желательно обговорить нюансы заранее).