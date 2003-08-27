Rick27082003

Front-end разработчик, верстальщик

Доброго времени суток меня зовут Руслан, я Front-end разработчик, HTML-верстальщик. Навыки: HTML, CSS, SCSS, JS, Jquery, Bootstrap, CSS анимации, jQuery-эффекты, сокращение кода по galp, код написанный вручную, прокомментированный код (при желании заказчика), работа по дизайну из Figma или Photoshop, сайт с адаптацией на все устройства, совместимость почти со всеми браузерами, соответствие с дизайном 100%. Что мне нужно для начала работы: Чёткое разъяснение того чего вы хотите (желательно обговорить нюансы заранее).