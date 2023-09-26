Ridchenko_Regina

Регина Ридченко Ridchenko_Regina

 
32 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Дизайн логотипа, визиток, баннеров, социальные сети

Услуги дизайна!

Быстро, качественно и профессионально!

  • Полиграфия/ баннера:
  • Баннеры
  • Дизайн визиток
  • Логотипы
  • Наружная
  • реклама
  • Оформление страниц в социальных сетях
  • Фирменный стиль
  • Иконки для актуальных сторис в инстаграм
Личные качества:

Ответственна (пообещала - сделаю)

Оперативна (время - ценны ресурс)

Коммуникабельна (всегда могу объяснить - если что-то не понятно спокойно без нервов)

Доброжелательна (люблю своих клиентов, и это взаимно)

Люблю обучаться (если не знаю - то узнаю)

Честна (если у меня и клиента разное видение дизайна - деньги возвращаю)

Работаю с графическими программами:

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

C уважением Регина! Всем хорошего дня!

IllustratorPhotoshop
Портфолио