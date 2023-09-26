Регина Ридченко Ridchenko_ReginaRidchenko_Regina
32 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Дизайн логотипа, визиток, баннеров, социальные сети
Услуги дизайна!
Быстро, качественно и профессионально!
- Полиграфия/ баннера:
- Баннеры
- Дизайн визиток
- Логотипы
- Наружная
- реклама
- Оформление страниц в социальных сетях
- Фирменный стиль
- Иконки для актуальных сторис в инстаграм
Ответственна (пообещала - сделаю)
Оперативна (время - ценны ресурс)
Коммуникабельна (всегда могу объяснить - если что-то не понятно спокойно без нервов)
Доброжелательна (люблю своих клиентов, и это взаимно)
Люблю обучаться (если не знаю - то узнаю)
Честна (если у меня и клиента разное видение дизайна - деньги возвращаю)
Работаю с графическими программами:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
C уважением Регина! Всем хорошего дня!
Портфолио
- "Emerson Rain"25 просмотров
- Логотип "Ann Anexx"16 просмотров
- PUFF XXL45 просмотров
- "Стайл" салон красоты56 просмотров