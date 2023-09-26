Дизайн логотипа, визиток, баннеров, социальные сети

Услуги дизайна!

Быстро, качественно и профессионально!

Полиграфия/ баннера:

Баннеры

Дизайн визиток

Логотипы

Наружная

реклама

Оформление страниц в социальных сетях

Фирменный стиль

Иконки для актуальных сторис в инстаграм

Ответственна (пообещала - сделаю)

Оперативна (время - ценны ресурс)

Коммуникабельна (всегда могу объяснить - если что-то не понятно спокойно без нервов)

Доброжелательна (люблю своих клиентов, и это взаимно)

Люблю обучаться (если не знаю - то узнаю)

Честна (если у меня и клиента разное видение дизайна - деньги возвращаю)

Работаю с графическими программами:

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

C уважением Регина! Всем хорошего дня!