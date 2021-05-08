Являюсь копирайтером для сайтов и блогов.Уровень владения английского языка - Intermediate. Есть опыт в привлечении трафика на сайты (если понадобится холодный трафик)Есть успешный опыт в написании продающих постов для таргетологов и экспертов (а именно для доктора юридических наук Елены Лукьяновой, преподавателей ЕГЭ по русскому языку и спа-специалиста)Могу написать рекламный текст с учетом ваших пожеланий и потребностей. Контакты:WhatsApp +79275797740Теlegram @Rifat_Editor