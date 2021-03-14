Rijiy_Tal

Виталий Rijiy_Tal

 
43 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
дизайнер-ретушер, детский фотограф

Занимаюсь фотографией более 15 лет. Очень люблю свою работу, которая является моим главным хобби. Очень ответственно отношусь к выполнению заданий. Считаю, что лучше вообще ничего не делать, чем делать плохо. Основное направление сейчас - это работа с детскими садами и школами, а это сезонная работа (сентябрь, декабрь-январь, май). Остается много свободного времени, которое с удовольствием посвящу работе!

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