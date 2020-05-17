АНГЛИЙСКИЙ: Перевод текстов, подготовка к учебе, сдаче экзаменов и многое другое

Английский уровня C1. Занимаюсь редакцией текста, переводом. Также помогаю освоить язык с любого уровня, в особенности, если Вам нужен разговорный английский. Опыт в репетиторстве два года