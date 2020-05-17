RikiSnow

Рикимару Сноу RikiSnow

 
26 летРоссия/Уфа
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
АНГЛИЙСКИЙ: Перевод текстов, подготовка к учебе, сдаче экзаменов и многое другое

Английский уровня C1. Занимаюсь редакцией текста, переводом. Также помогаю освоить язык с любого уровня, в особенности, если Вам нужен разговорный английский. Опыт в репетиторстве два года

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
NADiA_Kossi
Надия 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$8
10 баллов
4 года назад
Нужна помощь в работе с Guitar Pro 7
Рики отзывчив и отлично помогает разобраться в программе
Четкая постановка задач и своевременная оплата, рекомендую
Ответный отзыв
Аудиомонтаж
нет отзывов
$4/час
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$6/час
нет рейтинга