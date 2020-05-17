АНГЛИЙСКИЙ: Перевод текстов, подготовка к учебе, сдаче экзаменов и многое другое
Английский уровня C1. Занимаюсь редакцией текста, переводом. Также помогаю освоить язык с любого уровня, в особенности, если Вам нужен разговорный английский. Опыт в репетиторстве два года
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$10
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
4 года назад
Рики отзывчив и отлично помогает разобраться в программе
Ответный отзыв
Четкая постановка задач и своевременная оплата, рекомендую
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