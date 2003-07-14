Rikviz

Олександр Новиков Rikviz

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Здравствуйте! Меня зовут Новиков Олександр, я графический дизайнер.

В своей работе использую программы компании Adobe — Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom. Безусловно, я владею рисунком от руки и могу выполнять работы в различных техниках и на различных поверхностях. 

Также в мои навыки входит:

  • уверенное пользование PC
  • разработка логотипа
  • разработка фирменного стиля компании
  • разработка дизайна рекламной полиграфической продукции различных типов
  • уверенное знание пакета MS Office, PowerPoint
  • хорошее знание пакета программ Adobe
  • верстка печатных изданий
  • рисования от руки, создание коллажей, эскизов для татуировок и т.д.