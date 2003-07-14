Здравствуйте! Меня зовут Новиков Олександр, я графический дизайнер.
В своей работе использую программы компании Adobe — Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom. Безусловно, я владею рисунком от руки и могу выполнять работы в различных техниках и на различных поверхностях.
Также в мои навыки входит:
- уверенное пользование PC
- разработка логотипа
- разработка фирменного стиля компании
- разработка дизайна рекламной полиграфической продукции различных типов
- уверенное знание пакета MS Office, PowerPoint
- хорошее знание пакета программ Adobe
- верстка печатных изданий
- рисования от руки, создание коллажей, эскизов для татуировок и т.д.