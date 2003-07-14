Здравствуйте! Меня зовут Новиков Олександр, я графический дизайнер.

В своей работе использую программы компании Adobe — Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom. Безусловно, я владею рисунком от руки и могу выполнять работы в различных техниках и на различных поверхностях.

Также в мои навыки входит: