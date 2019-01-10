Внимание, понимание, исполнение!

Недавно вышла на пенсию, а всем известно, какие у нас в стране пенсии у простых людей, и пришлось вспомнить молодые годы, когда приходилось подрабатывать машинописью, печатала студентам курсовые, рефераты, дипломные работы. Окончила Академию заработка 50+ в Интернете по профессии "транскрибатор" и получила соответствующий сертификат. Готова выполнять заказы, к работе отношусь серьезно и добросовестно.