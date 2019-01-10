RimZahar

Римма Фахрутдинова RimZahar

 
60 летРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Внимание, понимание, исполнение!

Недавно вышла на пенсию,  а всем известно, какие у нас  в стране пенсии у простых людей,  и пришлось вспомнить молодые годы, когда приходилось подрабатывать машинописью, печатала студентам курсовые, рефераты, дипломные работы. Окончила Академию заработка 50+ в Интернете по профессии "транскрибатор" и получила соответствующий сертификат. Готова выполнять заказы, к работе отношусь серьезно и добросовестно.

Портфолио
Транскрибация
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$10/час
от $5от 1 дня
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