RimmaFenko

Римма Фенько RimmaFenko

 
30 летТаиланд/Пхукет
год на фриланс-бирже
Была
10 дней назад
Базовая упаковка бизнеса в лаконичный и стильный сайт на Тильде для начинающих предпринимателей

Вы приходите с любимым делом, которое хотите монетизировать. А уходите - с готовым бизнесом, упакованным в стильный, лаконичный и удобный сайт.

  • Совместно с Вами проработаем позиционирование бренда и упакуем Ваши идеи.

  • Затем я составлю прототип и подберу индивидуальный дизайн.

  • Если у Вас нет готового контента для сайта - полностью разработаю его за Вас.

  • Сверстаю стильный, лаконичный и удобный для дальнейшей работы сайт, подключу необходимые системы, адаптирую под мобильные устройства.

  • Вы подтверждаете каждый этап работы и вносите правки.

  • Прозрачное ценообразование - в начале работы Вы получите подробный план работ с указанием времени и конечной стоимости.

  • Общаемся понятным языком, всё подробно объясняю и отвечаю на любые вопросы.

  • Работаю на нулевых и на готовых блоках.

Более подробно обо мне и моих работах можно узнать на сайте

http://rimma.design.tilda.ws