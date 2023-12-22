Вы приходите с любимым делом, которое хотите монетизировать. А уходите - с готовым бизнесом, упакованным в стильный, лаконичный и удобный сайт.
Совместно с Вами проработаем позиционирование бренда и упакуем Ваши идеи.
Затем я составлю прототип и подберу индивидуальный дизайн.
Если у Вас нет готового контента для сайта - полностью разработаю его за Вас.
Сверстаю стильный, лаконичный и удобный для дальнейшей работы сайт, подключу необходимые системы, адаптирую под мобильные устройства.
Вы подтверждаете каждый этап работы и вносите правки.
Прозрачное ценообразование - в начале работы Вы получите подробный план работ с указанием времени и конечной стоимости.
Общаемся понятным языком, всё подробно объясняю и отвечаю на любые вопросы.
Работаю на нулевых и на готовых блоках.
Более подробно обо мне и моих работах можно узнать на сайте
- Сайт-визитка для психолога и автора собственной кн11 просмотров
- Мой сайт (создание сайтов на платформе Тильда)7 просмотров
- Сайт для специалиста по работе с эфирными маслами10 просмотров
- Сайт для нутрициолога7 просмотров
- Логотипы5 просмотров