Базовая упаковка бизнеса в лаконичный и стильный сайт на Тильде для начинающих предпринимателей

Вы приходите с любимым делом, которое хотите монетизировать. А уходите - с готовым бизнесом, упакованным в стильный, лаконичный и удобный сайт.

Совместно с Вами проработаем позиционирование бренда и упакуем Ваши идеи.

Затем я составлю прототип и подберу индивидуальный дизайн .

Если у Вас нет готового контента для сайта - полностью разработаю его за Вас.

Сверстаю стильный, лаконичный и удобный для дальнейшей работы сайт , подключу необходимые системы, адаптирую под мобильные устройства .

Вы подтверждаете каждый этап работы и вносите правки.

Прозрачное ценообразование - в начале работы Вы получите подробный план работ с указанием времени и конечной стоимости.

Общаемся понятным языком , всё подробно объясняю и отвечаю на любые вопросы.

Работаю на нулевых и на готовых блоках.

Более подробно обо мне и моих работах можно узнать на сайте

http://rimma.design.tilda.ws