Rin

Иван Рогачев Rin

 
34 годаРоссия/Ангарск
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
ICQ:419179923
Портфолио
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Отзывы заказчиков
kardinal2006
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
8 баллов
15 лет назад
Прогон по каталогам, форумам, социалкам
После прогона 295 писем на почту. С такими людьми приятно работать. Рекомендую.
Приятен в общении,знает что хочет.Рекомендую.
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