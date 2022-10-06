Rina_Leo

Ирина Левченко Rina_Leo

 
38 летРоссия/Таганрог
15 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб-дизайнер, графический дизайнер, иллюстратор, фотограф

Дизайнер, иллюстратор

Привет, меня зовут Ира.

Список того что я умею:

  • дизайн и редизайн сайтов
  • дизайн приложений
  • векторная иллюстрация
  • оформление соцсетей
На каких условиях я работаю:
  • Работаю либо по безопасной сделке, либо по предоплате (сумма предоплаты обговаривается индивидуально)
  • На связи по будням с 10 до 18
  • Работаю только с ТЗ (либо брифом). При необходимости могу составить для вас
Мои контакты:

WhatsApp/Telegram +7-908-501-70-34

Редизайн сайта
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