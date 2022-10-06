Веб-дизайнер, графический дизайнер, иллюстратор, фотограф Дизайнер, иллюстратор Привет, меня зовут Ира. Список того что я умею: дизайн и редизайн сайтов

дизайн приложений

векторная иллюстрация

оформление соцсетей На каких условиях я работаю: Работаю либо по безопасной сделке, либо по предоплате (сумма предоплаты обговаривается индивидуально)

На связи по будням с 10 до 18

Работаю только с ТЗ (либо брифом). При необходимости могу составить для вас Мои контакты: На каких условиях я работаю:Мои контакты: WhatsApp/Telegram +7-908-501-70-34 Редизайн сайта

Я против войны в Украине !