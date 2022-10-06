Веб-дизайнер, графический дизайнер, иллюстратор, фотограф
Дизайнер, иллюстратор
Привет, меня зовут Ира.
Список того что я умею:
- дизайн и редизайн сайтов
- дизайн приложений
- векторная иллюстрация
- оформление соцсетей
- Работаю либо по безопасной сделке, либо по предоплате (сумма предоплаты обговаривается индивидуально)
- На связи по будням с 10 до 18
- Работаю только с ТЗ (либо брифом). При необходимости могу составить для вас
WhatsApp/Telegram +7-908-501-70-34
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Главная страница интернет-магазина фильтров6 просмотров
- Редизайн сайта строительной компании43 просмотра
- Сайт для магазина креативных носков14 просмотров
- Сайт-визитка комплекса пирамид в Гизе14 просмотров
- Логотип для аутсерсинговой компании141 просмотр
- Фирменный стиль для аутсерсинговой компании150 просмотров
- Без названия131 просмотр
- Без названия107 просмотров
- Без названия103 просмотра
- Сайт-визитка208 просмотров
- Шаблон сайта131 просмотр
- Онлайн заказ еды215 просмотров