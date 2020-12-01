Транскрибатор, корректор, копирайтер
Здравствуй, дорогой заказчик! Давай знакомиться? Меня зовут Рина, я дипломированный психолог, который работает с текстами!
Создаю информативные и продающие тексты для любой социальной сети, подстраиваясь именно под вашу
аудиторию. Моя работа строится на принципе – соедини приятное с полезным, тогда получишь крутой результат! Я
работаю только с близкими мне темами, в которых отлично разбираюсь, именно поэтому заказчик всегда может быть уверен в высоком качестве выполненной работы.
Услуги, которые я могу вам предложить:
- Услуги контент-мейкера;
- Услуги копирайтера;
- Услуги рерайтера;
- Услуги транскрибатора.
Всё всегда четко обговаривается и выполняется в назначенные сроки.
Связаться со мной можно здесь, для оперативного решения проблемы можно написать в telegram RINA_tekst.
С Уважением,
Катерина Т.
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