Транскрибатор, корректор, копирайтер

Здравствуй, дорогой заказчик! Давай знакомиться? Меня зовут Рина, я дипломированный психолог, который работает с текстами!

Создаю информативные и продающие тексты для любой социальной сети, подстраиваясь именно под вашу

аудиторию. Моя работа строится на принципе – соедини приятное с полезным, тогда получишь крутой результат! Я

работаю только с близкими мне темами, в которых отлично разбираюсь, именно поэтому заказчик всегда может быть уверен в высоком качестве выполненной работы.

Услуги, которые я могу вам предложить:

Услуги контент-мейкера;

Услуги копирайтера;

Услуги рерайтера;

Услуги транскрибатора.

Довольный заказчик

– вот моя главная цель!

Всё всегда четко обговаривается и выполняется в назначенные сроки.

Связаться со мной можно здесь, для оперативного решения проблемы можно написать в telegram RINA_tekst.

С Уважением,

Катерина Т.