Rina_tekst

Катерина Rina_tekst

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Транскрибатор, корректор, копирайтер

Здравствуй, дорогой заказчик! Давай знакомиться? Меня зовут Рина, я дипломированный психолог, который работает с текстами!

Создаю информативные и продающие тексты для любой социальной сети, подстраиваясь именно под вашу

аудиторию. Моя работа строится на принципе – соедини приятное с полезным, тогда получишь крутой результат! Я

работаю только с близкими мне темами, в которых отлично разбираюсь, именно поэтому заказчик всегда может быть уверен в высоком качестве выполненной работы. 

Услуги, которые я могу вам предложить:

  • Услуги контент-мейкера;
  • Услуги копирайтера;
  • Услуги рерайтера;
  • Услуги транскрибатора.
Довольный заказчик – вот моя главная цель!

Всё всегда четко обговаривается и выполняется в назначенные сроки.

Связаться со мной можно здесь, для оперативного решения проблемы можно написать в telegram RINA_tekst.

С Уважением,

Катерина Т. 