Имею опыт иллюстрирования любительских игровых проектов (изображение персонажей и предметов).
Опыт работы в с графическими редакторами: Adobe Photoshop - 3 года, Inkscape - 2 года, Gimp - 2 года.
Опыт вёрстки и графического дизайна 2 года.
Могу рисовать от руки и на планшете.
Мне интересна работа в сфере разработки игр - 2d-художником, иллюстратором, художником по персонажам, интерфейсам или задникам.
Опыт работы
1)Креативный дизайнер
дек 2012 - мар 2013 (4 мес)
ТЕХНОМАТИКА (http://www.tmx.com.ua)
от 20 до 50 сотрудников; IT-консалтинг / Услуги / Производство оборудования
Обязанности:
Компоновка слайдов для интерактивных учебных курсов.
Создание иллюстраций на базе предоставленного фотоматериала.
Создание рисованных персонажей и фонов для анимации.
Отрисовка инфографики.
2)инженер 1 категории
май 2009 - дек 2012 (3 года 8 мес)
МНУЦ ИТиС АН Украины (http://www.irtc.org.ua)
от 50 до 100 сотрудников; IT - разработка ПО
Обязанности:
Графическое сопровождение разработок - вёрстка отчётов, буклетов, плакатов, слайдовых докладов, посвящённых разработкам отдела организации.
Достижения:
2009 - вёрстка слайдовых докладов и буклета о програмных разработках центра.
2010 - вёрстка слайдовых докладов, разработка макета сайта научной лаборатории - http://lingvoworks.org.ua
2011 - вёрстка плакатов, буклета, создание иллюстраций для буклета и слайдовых докладов, разработка логотипов для программных продуктов, разработанных предприятием.
2012 - разработка и вёрстка графического оформления, программирование и проектирование интерфейсной части, а также разработка персонажа Софии для игры-викторины «Розумник» на базе среды разработки визуальных новелл RenPy.
Заинтересована в участии в разработке персонажей, задников и сюжетов для игр, особенно квестов и рпг.