Делаю иллюстрации в 2d и 3d редакторах а также карандашом и акварелью

Имею опыт иллюстрирования любительских игровых проектов (изображение персонажей и предметов).

Опыт работы в с графическими редакторами: Adobe Photoshop - 3 года, Inkscape - 2 года, Gimp - 2 года.

Опыт вёрстки и графического дизайна 2 года.

Могу рисовать от руки и на планшете.

Мне интересна работа в сфере разработки игр - 2d-художником, иллюстратором, художником по персонажам, интерфейсам или задникам.

Опыт работы

1)Креативный дизайнер

дек 2012 - мар 2013 (4 мес)

ТЕХНОМАТИКА (http://www.tmx.com.ua)

от 20 до 50 сотрудников; IT-консалтинг / Услуги / Производство оборудования

Обязанности:

Компоновка слайдов для интерактивных учебных курсов.

Создание иллюстраций на базе предоставленного фотоматериала.

Создание рисованных персонажей и фонов для анимации.

Отрисовка инфографики.

2)инженер 1 категории

май 2009 - дек 2012 (3 года 8 мес)

МНУЦ ИТиС АН Украины (http://www.irtc.org.ua)

от 50 до 100 сотрудников; IT - разработка ПО

Обязанности:

Графическое сопровождение разработок - вёрстка отчётов, буклетов, плакатов, слайдовых докладов, посвящённых разработкам отдела организации.

Достижения:

2009 - вёрстка слайдовых докладов и буклета о програмных разработках центра.

2010 - вёрстка слайдовых докладов, разработка макета сайта научной лаборатории - http://lingvoworks.org.ua

2011 - вёрстка плакатов, буклета, создание иллюстраций для буклета и слайдовых докладов, разработка логотипов для программных продуктов, разработанных предприятием.

2012 - разработка и вёрстка графического оформления, программирование и проектирование интерфейсной части, а также разработка персонажа Софии для игры-викторины «Розумник» на базе среды разработки визуальных новелл RenPy.

Заинтересована в участии в разработке персонажей, задников и сюжетов для игр, особенно квестов и рпг.