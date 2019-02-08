RinovProduction

Здравствуйте. Ищем человека, способного сделать простую анимацию мультика на 3 минуты. Ели с данным мультиком справитесь - гарантируем постоянные заказы. Срок (1.5-2 недели, не более.) Будет полный сценарий, примеры и ответы на все вопросы. Пишите свою ...