RinovProduction

Стоимость и сроки. https://www.gwd.ru/
Системы управления (CMS)12 заявок
Закрыт
5 лет назад
Доброго времени суток, Мы - профессиональная студия фото и видео дизайна Lions Production. Занимаемся моушн-дизайном, моушн-графикой, видеомонтажем ( видеомейкингом), разработкой дизайна любой сложности. Открыты к долгосрочному сотрудничеству.
Делаем дорого, качественно, красиво.
Стоимость и сроки. https://www.gwd.ru/
Необходимо разработать логотип состоящий из иллюстрации и текста. Цены и сроки писать в лс, все детали тоже в лс. (НЕ ДОРОГО!)
Здравствуйте. Ищем человека, способного сделать простую анимацию мультика на 3 минуты. Ели с данным мультиком справитесь - гарантируем постоянные заказы. Срок (1.5-2 недели, не более.) Будет полный сценарий, примеры и ответы на все вопросы. Пишите свою ...