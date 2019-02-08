RinovProduction

Кирилл RinovProduction

 
26 летУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Доброго времени суток, Мы - профессиональная студия фото и видео дизайна Lions Production.  Занимаемся  моушн-дизайном, моушн-графикой, видеомонтажем ( видеомейкингом), разработкой дизайна любой сложности. Открыты к долгосрочному сотрудничеству.

Делаем дорого, качественно, красиво.