RitaStarin

Итальянский и Английский яз: перевод веб-сайтов и рекламы

Всем добрый день. Меня зовут Рита. Выпускница Киевского Национального Лингвистического Университета: устный и письменный перевод итальянского и английского яз.) в 2017 году. На данный момент изучаю Журналистику, медиа и коммуникации в Пармском университете (Италия, Università di Parma).

Опыт работы:

• 2014-2016 - преподаватель итальянского в языковой школе Extralingua (Киев);

• 2017 - штатный переводчик английского в маркетинговой компании "Leader": перевод документации (Киев);

• 2018 - штатный переводчик английского и итальянского в GIA - Parma Artisan Business Group: перевод веб-страниц (Парма, Италия);

• 2018- 2020 - штатный переводчик английского и итальянского в центре коммуникаций CSAC: перевод веб- страниц (Парма, Италия).

• 2016-2021 - переводчик- фрилансер английского и итальянского яз, в основном перевод веб-сайтов/страниц.

Опыт перевода:

Юридический перевод;

Финансовый переводы;

Бизнес переводы;

Переводы веб-страниц;

Перевод веб-сайтов;

Общественно-политический перевод;

Медиа: перевод рекламных текстов.

На данный момент изучаю Журналистику, медиа и коммуникации в Пармском университете (Италия, Università di Parma).