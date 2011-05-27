Копирайт, рерайт, размножение текстов.
Образование: Запорожский Национальный Технический Университет
Факультет: гуманитарно-правовой
Специальность: журналистика
2008-2012 гг. - бакалавр
2012 -2013гг. - магистр
Форма обучения: дневная
Опыт работы:
- с 2011 г. - фрилансер (копирайт, рерайт, модерирование и др.);
- с 2012 г. - автор и ведущая телепрограмм (ТРК "Алекс" г. Запорожье)
- с 2013 г. - журналист (корреспондент редакции новостей на ТРК "Алекс")
- с 2015 г. - ведущая программы новостей "Алекс Информ" (ТРК "Алекс")
E-mail: [email protected]
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Адекватный человек, ответственный исполнитель, работать приятно. Качество работы отличное.
Ответный отзыв
Благодаря таким людям, как Александр, повышается симпатия ко всем заказчиками и к сервису в целом! Приятное сотрудничество, хороший человек и одни только положительные эмоции от взаимодействия)) От всей души желаю Александру и его проекту успехов! Надеюсь, что и я сыграю в этом определенную роль ;))
$15
10 баллов
12 лет назад
HTML
Эта девушка - нечто Эта девушка что-то Прочитав ее тексты - попадаете в вечность В отличие от многих других -в которых сидишь, как в болоте Ее ум безграничен А рерайты прекрасны Но а копирайты такие, что можно сочинять романсы.. Если вы заказали У нее много текстов Вы получите 200, а может и 300 процентов Удовольствия, качества и мастерства Вот такая светлая у нее голова Веселитесь , смейтесь, танцуйте , заказчики Вы нашли ее, умную , милую , классную Ваши сайты настолько поднимутся вверх Что вас ждет непременный и быстрый успех!
Ответный отзыв
Как всегда, работа с Димой - одно удовольствие!!! ДИМА - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ЗАКАЗЧИК, КАКОЙ ТОЛЬКО МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ДЛЯ ФРИЛАНСЕРА!!!!!!! Он никому не спускает с рук халтуру, а это дает возможность и стимул фрилансеру развиваться и работать над собой. Кроме того, Дима - прекрасный человек! ЧУВСТВО ЮМОРА У НЕГО НА ВЫСОТЕ! Общаться с ним приятно, легко и интересно. В общем, побольше бы таких работодателей и наша жизнь была бы проще)) Могу сказать, что тем, кому придется работать с Димой - очень крупно повезло!!!!
$1
10 баллов
13 лет назад
Замечательное качество текстов, грамотно, красиво, "вкусно" и, в то же время, в срок. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Даша отличный заказчик! С такими людьми приятно работать: четко поставила задачу и вовремя оплатила. Спасибо! Надеюсь, мы не прощаемся) Рекомендую! С уважением, Маргарита.
$1
10 баллов
13 лет назад
Посотрудничали, всем остался доволен. Спасибо.
Ответный отзыв
Понравилось сотрудничать, приятный в общении человек и хороший заказчик. Спасибо Вам за приобретенные навыки.
$1
10 баллов
14 лет назад
Волшебно-исполнительная девушка, никому не рекомендую, так как завербовал сам, и надолго!!!!!!!!
Ответный отзыв
Работать с Димой - одно удовольствие!Он - мечта для любого исполнителя. П.с. Я рада, что мы понимаем друг друга)