Рисую столько, сколько себя помню :3

Доброе время суток!

Любая удаленная работа - рисунки, иллюстрации, оформление. Есть опыт работы в команде к созданию нескольких визуальных новелл.

Могу в разные стили (от реализма до самого банального мультяшного). Владение Adobe Photoshop, Paint Tool Sai, вектор и прочие.

Оплата на карту Сбербанка или Webmoney. Работы всегда предоставляю в срок, ценю желания клиента.

Портфолио:

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