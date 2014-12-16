Рисую столько, сколько себя помню :3
Доброе время суток!
Любая удаленная работа - рисунки, иллюстрации, оформление. Есть опыт работы в команде к созданию нескольких визуальных новелл.
Могу в разные стили (от реализма до самого банального мультяшного). Владение Adobe Photoshop, Paint Tool Sai, вектор и прочие.
Оплата на карту Сбербанка или Webmoney. Работы всегда предоставляю в срок, ценю желания клиента.
Портфолио:
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Отзывы заказчиков
$32
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$1/час
от $1
нет рейтинга