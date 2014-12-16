Rizapiska

Дарья Rizapiska

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Рисую столько, сколько себя помню :3

Доброе время суток!

Любая удаленная работа - рисунки, иллюстрации, оформление. Есть опыт работы в команде к созданию нескольких визуальных новелл. 

Могу в разные стили (от реализма до самого банального мультяшного). Владение Adobe Photoshop, Paint Tool Sai, вектор и прочие.

Оплата на карту Сбербанка или Webmoney. Работы всегда предоставляю в срок, ценю желания клиента.

Портфолио:

virink.com/profile/riza

Отзывы заказчиков

Li_Li_
Лилия 
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$32
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать героев игры
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Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$1/час
от $1
нет рейтинга