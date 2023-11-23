Могу предоставлять услуги перевода текстов с Английского на Русский или Украинский
В сфере моей деятельности может быть и копирайт ,написание статей или же просто отзывов о чем-либо.
Так же могу работать так менеджер по продажам или HR-менеджер
Продажи и лиды
нет отзывов
$7/час
от $50от 7 дней
#35
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#90
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$50/час
от $3от 1 дня
#587
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#1480
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#4946