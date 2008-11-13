Robert-Bohach

Роберт Богач Robert-Bohach

 
55 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
Ent-ch
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Шаблоны сайтов
Отличные авторские макеты. Понимание моих пожеланий и быстрая их реализация. Выполнение работ в срок. Рад сотрудничеству.
Прекрасный работодатель. Оплата производится в срок и полностью. ТЗ выдает качественные и не отказывает в подробных пояснениях своего понимания выполнения проекта. Предоставляет большую свободу в реализации креатива проекта. Задачи ставит только выполнимые. Самые прекрасные впечетления от сутрудничества. :)
Ответный отзыв