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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Отличные авторские макеты. Понимание моих пожеланий и быстрая их реализация. Выполнение работ в срок. Рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
Прекрасный работодатель. Оплата производится в срок и полностью. ТЗ выдает качественные и не отказывает в подробных пояснениях своего понимания выполнения проекта. Предоставляет большую свободу в реализации креатива проекта. Задачи ставит только выполнимые. Самые прекрасные впечетления от сутрудничества. :)