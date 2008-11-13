Прекрасный работодатель. Оплата производится в срок и полностью. ТЗ выдает качественные и не отказывает в подробных пояснениях своего понимания выполнения проекта. Предоставляет большую свободу в реализации креатива проекта. Задачи ставит только выполнимые. Самые прекрасные впечетления от сутрудничества. :)