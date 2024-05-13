Вчився два роки на математичному факультеті, згодом перевівся на іншу спеціальність "Комп’ютерні науки" і здобув ступінь вищої освіти бакалавр у 2020 році. На початку 2022 року вирішив піти у FrontEnd Developer і самостійно пройшов курс і зверстав портфоліо. Також пройшов курс по QA і тому знаю, що таке якісний сайт.
Тільки якісно і вчасно - верстка сайту з чистим кросбраузерним коректним кодом.
Моя мета – забезпечити кращий сервіс на ринку!
Робота зі мною врятує вам:
• Гроші - Я розробляю адаптивну верстку на основі макетів ПК, що значно економить ваш бюджет і не вимагає замовляти додаткові макети дизайну.
• Час - Я впевнений, що ви не будете брати до уваги все в Т3, тому я сам, виходячи з досвіду, прогнозую логіку роботи якогось елемента компонування. Мінімальні питання, максимальні результати.
• Нерви - Побажання та вдосконалення не структурного характеру вже включені у вартість робіт! Так що, якщо ви пропустили ряд деталей в дизайні, то вони будуть поміщені в макет на ваш запит без зайвих суперечок і додаткових витрат!
Працювати зі мною зручно і для мене важливо, щоб клієнт був задоволений!
Відповідальність:
- готовий почати зараз;
- завжди роботу дороблюю до кінця;
- вкладаюсь в терміни;
- завжди на зв'язку.
Технології:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SCSS, FLEXBOX, JavaScript, Gulp, Webpack, BEM, Grid.
Гарантія на верстку. Протягом тижня після передачі архіву з готовою версткою я безкоштовно і відразу виправляю свої помилки, які могли бути пропущені при прийомі роботи і помічені пізніше.
Зв’язок:
• Email: [email protected]
• Телефон: +380967410921
• Github: https://github.com/RobertLendel1996
Моя верстка легко інтегрується в любу систему управління контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart і так далі.
Освіта:
Портфоліо:
Портфолио
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