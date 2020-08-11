Дизайн, таргетинг, SMM-продвижение
Дизайн вашего контента, Таргетинг, SMM-продвижение
Все что связано с дизайном
Дизайн шаблонов для вашего инстаграма
Дизайн-макет сайтов
Дизайн листовок
Дизайн визиток
Дизайн логотипов 👍
Создание логотипа в векторной графике
Создание векторных изображений
Услуги связанные с дизайном в векторном или растровом формате✅
Цена обговаривается индивидуально в зависимости от сложности работы
Что касается сроков, то все также обговаривается индвидуально
✅Все просто - я предоставляю вам услугу, а вы ставите свои условия которые я выполняю✨
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$20
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!