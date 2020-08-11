Дизайн, таргетинг, SMM-продвижение

﻿Дизайн вашего контента, Таргетинг, SMM-продвижение

Все что связано с дизайном

Дизайн шаблонов для вашего инстаграма

Дизайн-макет сайтов

Дизайн листовок 

Дизайн визиток 

Дизайн логотипов 👍

Создание логотипа в векторной графике 

Создание векторных изображений

Услуги связанные с дизайном в векторном или растровом формате✅

Цена обговаривается индивидуально в зависимости от сложности работы

Что касается сроков, то все также обговаривается индвидуально

✅Все просто - я предоставляю вам услугу, а вы ставите свои условия которые я выполняю✨