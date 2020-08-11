Rodion623

Родион Шаймарданов Rodion623

 
23 годаРоссия/Казань
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн, таргетинг, SMM-продвижение

﻿Дизайн вашего контента, Таргетинг, SMM-продвижение

Все что связано с дизайном

Дизайн шаблонов для вашего инстаграма

Дизайн-макет сайтов

Дизайн листовок 

Дизайн визиток 

Дизайн логотипов 👍

Создание логотипа в векторной графике 

Создание векторных изображений

Услуги связанные с дизайном в векторном или растровом формате✅

Цена обговаривается индивидуально в зависимости от сложности работы

Что касается сроков, то все также обговаривается индвидуально

✅Все просто - я предоставляю вам услугу, а вы ставите свои условия которые я выполняю✨

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
milanist
Артур 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нужно отрисовать страничку для таргетированного лендинга
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!