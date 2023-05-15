О себе:
В Frontend-разработке свыше двух лет, есть много коммерческого опыта в существующих компаниях.
Мой основной стек: React + Next.js с типизацей на TypeSciprt. В свободное время работаю на фрилансе и создаю анимации на css)
Что умею:
✅ Разработка правильных с WEB-приложений с нуля
✅ Добавление функционала существуюших сайтов
✅ Адаптивная и семантическая верстка
✅ Разработка интернет магазинов с Single Page Application и SSR
✅ Оптимизация скорости работы
✅ Создание панели администратора
✅ Создание лендингов и сайтов-визиток
✅ Работа с потоком данных приложения
✅ Составление unit-тестов
Приложения будут написаны учитывая современные стандарты кодинга .
Технологии с которыми работаю:
JavaScript(ES6), TypeScript
React, styled-components
Redux, MobX
Next.js
HTML5, CSS3, Flex, Grid REST API, Axios
Photoshop, Figma
БЭМ Синтаксис
Git, GitHub
Могу в UI/UX
Контакты:
Telegram: @debouncced
GitHub: https://github.com/Debouncced
Личный сайт: https://debouncced.github.io/
Оплата:
Сбербанк/Тинькофф/ВТБ или любой удобный способ)
Портфолио
- Магазин кожанных сумок2 просмотра
- Лендинг чипсовнет просмотров
- Мебельный магазиннет просмотров
- Личный сайт-визитка debounccedнет просмотров
- Верстка сайта Wooder24 просмотра
- Верстка сайта для приложения36 просмотров