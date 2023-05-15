RolanDevelop

Ролан RolanDevelop

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
React + Next.js ⚡ Разработка правильных WEB-приложений ⚡ Интернет-магазины и лендинги на заказ

О себе:

В Frontend-разработке свыше двух лет, есть много коммерческого опыта в существующих компаниях.

Мой основной стек: React + Next.js с типизацей на TypeSciprt. В свободное время работаю на фрилансе и создаю анимации на css)

Что умею:

✅ Разработка правильных с WEB-приложений с нуля

✅ Добавление функционала существуюших сайтов

✅ Адаптивная и семантическая верстка

✅ Разработка интернет магазинов с Single Page Application и SSR

✅ Оптимизация скорости работы

✅ Создание панели администратора

✅ Создание лендингов и сайтов-визиток

✅ Работа с потоком данных приложения

✅ Составление unit-тестов

Приложения будут написаны учитывая современные стандарты кодинга .

Технологии с которыми работаю:

JavaScript(ES6), TypeScript
React, styled-components
Redux, MobX
Next.js
HTML5, CSS3, Flex, Grid

REST API, Axios

Photoshop, Figma
БЭМ Синтаксис
Git, GitHub
Могу в UI/UX

Контакты:

Telegram: @debouncced

GitHub: https://github.com/Debouncced
Личный сайт: https://debouncced.github.io/

Оплата:

  • Сбербанк/Тинькофф/ВТБ или любой удобный способ)

HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$8/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$8/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга