React + Next.js ⚡ Разработка правильных WEB-приложений ⚡ Интернет-магазины и лендинги на заказ

О себе:

В Frontend-разработке свыше двух лет, есть много коммерческого опыта в существующих компаниях.

Мой основной стек: React + Next.js с типизацей на TypeSciprt. В свободное время работаю на фрилансе и создаю анимации на css)

Что умею:

✅ Разработка правильных с WEB-приложений с нуля

✅ Добавление функционала существуюших сайтов

✅ Адаптивная и семантическая верстка

✅ Разработка интернет магазинов с Single Page Application и SSR

✅ Оптимизация скорости работы

✅ Создание панели администратора

✅ Создание лендингов и сайтов-визиток

✅ Работа с потоком данных приложения

✅ Составление unit-тестов

Приложения будут написаны учитывая современные стандарты кодинга .

Технологии с которыми работаю:

JavaScript(ES6), TypeScript React, styled-components Redux, MobX Next.js HTML5, CSS3, Flex, Grid REST API, Axios Photoshop, Figma БЭМ Синтаксис Git, GitHub Могу в UI/UX

Контакты:

Telegram: @debouncced

GitHub: https://github.com/Debouncced

Личный сайт: https://debouncced.github.io/

Оплата: