RomOSa

Ольга RomOSa

 
49 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Фотографирую. Владею фоторедакторами. Обрабатываю фото. Работаю с текстовыми редакторами.

Отзывы заказчиков

pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Дорисовать стандартный граватар Weblancer ))
Ольга сделала даже более сложный и качественный вариант, чем мне был нужен) Пришлось упрощать) В итоге - нужный результат достигнут быстро и качественно. Рекомендую как мастера по работе с фотошопом.
Бесспорно рекомендую. Терпеливо и понятно смог донести ТЗ. Коммуникабелен. Оплачено без задержек.
Ответный отзыв
Копирайтинг
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга