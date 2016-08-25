Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Ольга сделала даже более сложный и качественный вариант, чем мне был нужен) Пришлось упрощать) В итоге - нужный результат достигнут быстро и качественно. Рекомендую как мастера по работе с фотошопом.
Ответный отзыв
Бесспорно рекомендую. Терпеливо и понятно смог донести ТЗ. Коммуникабелен. Оплачено без задержек.
Копирайтинг
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга