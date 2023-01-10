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Портфолио
- Проведение технического аудита сайта19 просмотров
- Сравнительный анализ конкурентов20 просмотров
- Создание карты сайта Sitemap.xml17 просмотров
- Создание технических задач для копирайтеров18 просмотров
- Формирование метаданных Title и Description19 просмотров
- Базовые знания HTML13 просмотров
- Разработка и оптимизация структуры сайта17 просмотров
- Создание семантического ядра14 просмотров