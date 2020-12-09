🔥Осторожно, качественная разработка сайтов!👍👍👍

👋 Привет!

Меня зовут Роман и я веб-разработчик. Мне 29 лет, женат на прекрасной девушке.

А еще боюсь высоты и люблю путешествовать.

 Буду рад помочь вашему бизнесу или идее вырасти при помощи Landing Page или интернет-магазина.

 Сделать посадку на CMS.

Почему именно я?

Потому что это как раз мой основной профиль, постоянно изучаю новые технологии, слежу за трендами.

Понимаю, что очень сложно доверить незнакомому человеку столь важный проект для роста и успеха вашего дела,

который будет также с душой и ответственностью работать над ним.

На фрилансе я новичок, поэтому так мало отзывов, но для меня важно чтобы каждый клиент всегда был доволен!

Что я могу вам предложить

Адаптивная вёрстка сайтов

Анимации на сайте

калькуляторы

Настройка писем

Посадка на CMS.

В своей Работе я использую

БЭM

HTML5

CSS3

SCSS

GULP

Чистый JavaScript

jQuery

Bootstrap

WordPress

﻿🔥Работая со мной вы экономите﻿🔥

Разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК,

что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

❗Гарантия на верстку. В течение недели, после передачи архива с готовой версткой,

я бесплатно исправляю ошибки, которые могли быть пропущены при сдаче работы и замечены позже.

======= Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом =======

Телефон: +380667032707

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/roman_polozhii

WhatsApp: https://wa.me/380667032707

Skype: https://join.skype.com/invite/gmXqeuqnDte3

ВКонтакте: https://vk.com/id268644310

Facebook: https://www.facebook.com/roman.polozhiy

Instagram: https://www.instagram.com/romanpolozhii/?hl=ru