Фото-Редактор

Предлагаю профессиональные услуги обработки фотографий, редактирую любые снимки и изображения. Улучшаю внешность, делаю стройнее, моложе и красивее. Улучшаю качество, восстанавливаю старые фотографии, удаляю ненужные объекты, добавляю/убираю копирайты и логотипы с фотографий, меняю цвет одежды, фон, окрашиваю ч/б фотографии и т.д.

Ціную свій час та час замовника.Для мене важливо, щоб результат творчого процесу не лише гарно виглядав, а й приносив клієнту практичну користь та спрощував життя