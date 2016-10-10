Качественное выполнение чертежей AutoCAD, моделирование и визуализация 3D Max
Направление в работе:
- Выполнение чертежей в AutoCAD любой сложности;
- Выполнение архитектурно-строительных чертежей (поэтажные планы, разрезы, фасады и т.д.);
- Оцифровка чертежей;
- 3D моделирование в 3Ds Max, визуализация и рендеринг.
- Выполнение макетов для лазерной резки;
Работаю в программах:
- AutoCAD;
- 3Ds Max;
- Photoshop.
Образование:
- Полное высшее образование, специальность "Промышленное и гражданское строительство"
Готов продуктивно работать, буду рад сотрудничеству.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Тел.: +7 978 728 27 55
Skype: smile5373
Портфолио
- Макет для лазерной резки 22317 просмотров
- Макет для лазерной резки 11181 просмотр
- Архитектурные чертежи418 просмотров
- Архитектурные чертежи 2435 просмотров
- Архитектурные чертежи 1413 просмотров
Архитектура зданий
нет отзывов
$1/час
от $1
#22
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$1/час
от $1
#73
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$1/час
от $1
#84