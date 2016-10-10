RomanKovalenko

Роман Коваленко RomanKovalenko

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Качественное выполнение чертежей AutoCAD, моделирование и визуализация 3D Max

Направление в работе:

- Выполнение чертежей в AutoCAD любой сложности;

- Выполнение архитектурно-строительных чертежей (поэтажные планы, разрезы, фасады и т.д.);

- Оцифровка чертежей;

- 3D моделирование в 3Ds Max, визуализация и рендеринг.

- Выполнение макетов для лазерной резки;

Работаю в программах:

- AutoCAD; 

- 3Ds Max; 

- Photoshop.

Образование:

- Полное высшее образование, специальность "Промышленное и гражданское строительство"

Готов продуктивно работать, буду рад сотрудничеству.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Тел.: +7 978 728 27 55

Skype: smile5373

Портфолио

Архитектура зданий
нет отзывов
$1/час
от $1
#22
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$1/час
от $1
#73
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$1/час
от $1
#84