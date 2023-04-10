Качественная верстка с чистым кодом по всем правилам семантики. HTML/ CSS/ js/ BEM/ Flexdox/ bootstrap
- Я- фронтэнд разработчик, и предоставляю качественные услуги в этой сфере.
Немного обо мне:
Меня зовут Роман. Я заядлый спортсмен. Занимаюсь командным видом спорта. Поэтому знаю как важно роль каждого игрока и каждого сотрудника в достижении общей цели. Спортивная дисциплина помогает мне в жизни и в работе соблюдать дедлайны и фокусироваться на основных целях. В любом деле настроен на результат и довожу дело до конца. Перфекционист по жизни. Главным своим качеством считаю находить решение в вопросах разной сложности.
Целевые качества:
- настроен на результат
- всегда довожу дело до конца
- строгое соблюдение дедлайнов
- чистый и понятный код по всем правилам семантики
- не беру предоплату
- остаюсь с клиентом до последней правки
- пожелание клиента всегда на первом месте
- если что-то не предусмотрено дизайном, помогаю клиенту проработать этот момент.
- HTML / CSS
- flexbox / BEM
- js
- Bootstrap
- WordPress
- Redux
- Woocommerce
- Отзывчивая верстка
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: RomanMid
Портфолио
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