RomanMid

Роман Мидянко RomanMid

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная верстка с чистым кодом по всем правилам семантики. HTML/ CSS/ js/ BEM/ Flexdox/ bootstrap

  • ﻿﻿Я- фронтэнд р﻿азработчик, и предоставляю качественные услуги в этой с﻿фере.

﻿Немного обо мне:

Меня зовут Роман. Я заядлый спортсмен. Занимаюсь командным видом спорта. Поэтому знаю как важно роль каждого игрока и каждого сотрудника в достижении общей цели. Спортивная дисциплина помогает мне в жизни и в работе соблюдать дедлайны и фокусироваться на основных целях. В любом деле настроен на результат и довожу дело до конца. Перфекционист по жизни. Главным своим качеством считаю находить решение в вопросах разной сложности.

Целевые качества:

  • настроен на результат
  • всегда довожу дело до конца
  • строгое соблюдение дедлайнов
  • чистый и понятный код по всем правилам семантики
Работая со мной:

  • не беру предоплату
  • остаюсь с клиентом до последней правки
  • пожелание клиента всегда на первом месте
  • если что-то не предусмотрено дизайном, помогаю клиенту проработать этот момент.
То в чем я хорош:

  • HTML / CSS
  • flexbox / BEM
  • js
  • Bootstrap
  • WordPress
  • Redux
  • Woocommerce
  • Отзывчивая верстка
Как со мной связаться:

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