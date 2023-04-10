Качественная верстка с чистым кодом по всем правилам семантики. HTML/ CSS/ js/ BEM/ Flexdox/ bootstrap

﻿﻿Я- фронтэнд р﻿азработчик, и предоставляю качественные услуги в этой с﻿фере.

﻿Немного обо мне:

Меня зовут Роман. Я заядлый спортсмен. Занимаюсь командным видом спорта. Поэтому знаю как важно роль каждого игрока и каждого сотрудника в достижении общей цели. Спортивная дисциплина помогает мне в жизни и в работе соблюдать дедлайны и фокусироваться на основных целях. В любом деле настроен на результат и довожу дело до конца. Перфекционист по жизни. Главным своим качеством считаю находить решение в вопросах разной сложности.

Целевые качества:

настроен на результат

всегда довожу дело до конца

строгое соблюдение дедлайнов

чистый и понятный код по всем правилам семантики

не беру предоплату

остаюсь с клиентом до последней правки

пожелание клиента всегда на первом месте

если что-то не предусмотрено дизайном, помогаю клиенту проработать этот момент.