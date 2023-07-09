Освіта

Університет митної справи та фінансів

Міжнародне право, Дніпро

Вища, з 2020 по 2023 (3 роки)

Фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування

Дніпро

Середня, з 2018 по 2020 (2 роки)

Професійні та інші навички

? Навички роботи з комп’ютером

- Швидкість набору тексту складає 237 і більше символів у хвилину;

- Швидко виконую завдання, якщо детально пояснити суть роботи;

- Чудово володію українською й російською мовою (активно займаюсь вивченням

німецької);

- Повною мірою володію базовими знаннями ПК-користувача