Освіта
Університет митної справи та фінансів
Міжнародне право, Дніпро
Вища, з 2020 по 2023 (3 роки)
Фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування
Дніпро
Середня, з 2018 по 2020 (2 роки)
Професійні та інші навички
? Навички роботи з комп’ютером
- Швидкість набору тексту складає 237 і більше символів у хвилину;
- Швидко виконую завдання, якщо детально пояснити суть роботи;
- Чудово володію українською й російською мовою (активно займаюсь вивченням
німецької);
- Повною мірою володію базовими знаннями ПК-користувача